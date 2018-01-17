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17. 01. 2018

В Северной Корее появятся платные дороги

 
Дороги в Северной Корее станут платными с 20 января, в том числе туристическая трасса Пхеньян – Вонсан. Об этом говорится в сообщении посольства России в КНДР, размещенном на сайте дипмиссии в Facebook.
 
"На главных автомагистралях страны устанавливаются толл-гейты", – отмечается в сообщении. 
 
В российском посольстве сообщили, что теперь "россияне, которые любят в летний период прокатиться с ветерком от северокорейской столицы до вонсанского пляжа на берегу Японского (Восточного) моря, должны будут заплатить за свою легковушку восемь евро (в два конца) ".
 
В дипмиссии отметили, что нововведение "касается не только россиян, но и других иностранцев и местных владельцев "железных коней".

Укравтодор обещает начать строить первую платную дорогу
 
Ранее сообщалось, что в Украине платные дороги начнут строить не раньше 2019 года.

Источник: korrespondent.net

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