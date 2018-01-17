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17. 01. 2018

В Колумбии разбился военный вертолет: погибли десять человек

В Колумбии во вторник, 16 января, разбился военный вертолет Ми-17, в результате чего погибли десять человек. Об этом рассказал генерал армии Колумбии Хуан Висенте Трухильо, сообщает Reuters.

"Главная версия случившегося – поломка в работе двигателя. Возможность атаки с земли практически исключена", - сказал генерал.

Трухильо рассказал, что в момент катастрофы на борту вертолета находились восемь военных и двое гражданских. Все они погибли.

Целью полета была проверка запасов топлива на военных складах на севере страны.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства катастрофы.

Напомним, на днях в Аравийское море упал индийский вертолет, в результате чего четыре человека погибли, трое пропали без вести.

Источник: korrespondent.net

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