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17. 01. 2018

Хорватия поможет Украине с реформами в ВСУ

Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич заявил о полной поддержке евроатлантических процессов интеграции Украины и готовности помочь с реформированием украинских вооруженных сил. Об этом он заявил во вторник, 16 января, во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтараком в Загребе, сообщает Tportal.hr.

"Республика Хорватия поддерживает евроатлантический путь Украины и территориальную целостность Украины и готова продолжать поддерживать Украину в укреплении и реформировании оборонной сферы и сферы безопасности, передавая собственный опыт", - заявил Крстичевич.

В свою очередь Полторак подчеркнул важность сотрудничества и провел аналогии с ситуацией, в которой была Хорватия.

"Хорватский опыт в восстановлении своей территориальной целостности, а также модернизация Вооруженных сил имеет большое значение для Украины", - сказал он.

Министры обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере обороны, в том числе в области военно-технического сотрудничества, оборонной промышленности и подготовки и обучения.

Напомним, в Хорватии была создана рабочая группа поддержки Украины.

Источник: korrespondent.net

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