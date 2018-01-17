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17. 01. 2018

В Литве запустили аналог украинского сайта Миротворец

Литовские патриоты запустили собственный аналог украинского сайта Миротворец под названием Vatnikas, в списках которого значится более сотни опасных элементов. Об этом Миротворец сообщает в Facebook.

Об этом говорится в сообщении их украинских единомышленников в Facebook.

"Центр Миротворец поздравляет литовских националистов с открытием сайта Vatnikas. Наши сотрудники готовы оказать методическую помощь и поделиться многолетним опытом отлова российского и пророссийского деструктивного ватного элемента", - говорится в сообщении.

На данный момент на портале vatnikas.lt фигурируют 153 "врага литовского народа".

Напомним, в базу данных украинского сайта Миротворец попали сразу семь российских музыкантов, исполнителей бардовской песни.

Источник: korrespondent.net

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