17 января 2018, среда, 10:14
-1°C
Завтра -2°C
-1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
17. 01. 2018

Стратегический план по переработке пластика приняли в ЕС

Предприниматели Евросоюза должны будут меньше производить неорганических отходов и перерабатывать больше пластика. Соответствующую стратегию по переработке пластика приняли в ЕС во вторник, 16 января, говорится в сообщении Еврокомиссии

"Это защитит окружающую среду от загрязнения пластмассой, одновременно способствуя росту и инновациям, превратив вызов в положительную программу для будущего Европы", - сказано в сообщении.

Теперь все пластиковая упаковка на рынке ЕС до 2030 года должна стать перерабатываемой, потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а использование микропластиков будет ограничено.

На новые технологии и инновации по этому поводу будет выделено 100 миллионов евро. На законодательном уровне в Европарламенте эта инициатива будет представлена в мае этого года. План базируется на экономическом стимулировании переработки пластиковых отходов и сокращении потребления одноразовой упаковки.

Напомним, Греция с 1 января ввела налог на пластиковые пакеты.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ты чего грустишь?

- У меня кошелек украли…

- В милицию ходил?

- Ходил. Не они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.