В России священник получил 14 лет колонии за педофилию

В России священника РПЦ Глеба Грозовского, обвиненного по статье о педофилии, приговорили к 14 годам строгого режима по делу о педофилии. Соответствующее решение вынес Приозерский городской суд Ленобласти, сообщает в среду, 17 января, РИА Новости.

Следствие установило, что Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.

Прокурор просил для священника 15 лет колонии.

Отмечается, что в октябре 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск, а 21 сентября 2014 года задержан в Израиле.

Напомним, полиция Швеции заподозрила экс-главу Минфина Мадиса Ююрике в развращении несовершеннолетних.

Источник: korrespondent.net