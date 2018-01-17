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17. 01. 2018

В России священник получил 14 лет колонии за педофилию

В России священника РПЦ Глеба Грозовского, обвиненного по статье о педофилии, приговорили к 14 годам строгого режима по делу о педофилии. Соответствующее решение вынес Приозерский городской суд Ленобласти, сообщает в среду, 17 января, РИА Новости.

Следствие установило, что Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.

Прокурор просил для священника 15 лет колонии.

Отмечается, что в октябре 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск, а 21 сентября 2014 года задержан в Израиле.

Напомним, полиция Швеции заподозрила экс-главу Минфина Мадиса Ююрике в развращении несовершеннолетних.

Источник: korrespondent.net

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