В США упал метеорит

В американском штате Мичиган, вблизи города Детройт, было зафиксировано падение метеорита. Об этом в среду, 17 января, сообщает пресс-служба Национальной метеорологической службы США.

Синоптики подтвердили, что вспышка, которую наблюдали в небе жители Детройта и пригородных районов, была следствием падения метеоритного тела.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.

В Геологической службе США отметили, что падения метеорита вызвало небольшое землетрясение.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx