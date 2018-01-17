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17. 01. 2018

В США упал метеорит

В американском штате Мичиган, вблизи города Детройт, было зафиксировано падение метеорита. Об этом в среду, 17 января, сообщает пресс-служба Национальной метеорологической службы США.

Синоптики подтвердили, что вспышка, которую наблюдали в небе жители Детройта и пригородных районов, была следствием падения метеоритного тела.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.

В Геологической службе США отметили, что падения метеорита вызвало небольшое землетрясение.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx

— NWS Detroit (@NWSDetroit) 17 января 2018 г.

Напомним, в ноябре 2017 года жители Лапландии и Северной Норвегии наблюдали в небе, предположительно, падение метеорита.

Источник: korrespondent.net

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