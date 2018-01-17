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17. 01. 2018

Украина и Хорватия планируют совместные военные учения

Министр обороны Степан Полторак и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обсудили вопросы сотрудничества двух стран и будущие военные учения с привлечением хорватских военных. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.

"В дальнейшей перспективе мы запланировали проведение совместных военных учений с привлечением хорватских военных и надеемся на вашу поддержку. В Украине работает много инструкторов от стран Альянса, на полигонах учат наших военнослужащих, и мы очень бы хотели изучать опыт Хорватии, которой также пришлось вести боевые действия на территории страны, ведь считаем этот опыт уникальным", - отметил во время встречи Полторак.

Напомним, министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич заявил о полной поддержке евроатлантических процессов интеграции Украины и готовности помочь с реформированием украинских вооруженных сил.

Источник: korrespondent.net

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