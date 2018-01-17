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17. 01. 2018

Штаб: На Донбассе погибли двое военных

В Луганской области во время выполнения боевого задания в результате подрыва техники на взрывчатке погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили боевые травмы. Инцидент произошел утром в среду, 17 января, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В штабе отметили, что состояние здоровья раненых оценивается как удовлетворительное. Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Причины и подробности происшествия сейчас выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, за минувшие сутки сепаратисты трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего двое военнослужащих получили боевые травмы. 

Источник: korrespondent.net

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