Корь уже здесь! Ждём дифтерию: обращение доктора Комаровского к украинцам

В сети появилось видео "Корь уже здесь! Ждём дифтерию" от Доктора Комаровского. Ролик менее чем за сутки собрал 118 тысяч просмотров.

В своем обращении Комаровский предупреждает, что корь может быть только началом. Если украинцы не начнут уже сейчас вакцинироваться от кори, то "вишенкой на торте" станет вспышка дифтерии в Украине.

Педиатр отмечает, что дифтерия намного опаснее кори потому, что создать стойкий иммунитет от болезни не всегда помогает даже три прививки подряд.

"При дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира - 10-15% заболевших. Умирает каждый десятый. Индия выделила сыворотку Украине, но при вспышке она закончится за 2-3 дня. Дифтерия придет обязательно, она не может не прийти, это биологические законы. Поэтому, пожалуйста, привейтесь, не ждите" – призывает Комаровский.

Также доктор отметил, что половина случаев заболевания корью не придается огласке. Это становится причиной того, что значительная часть населения, не услышав о вспышке в своем регионе, решает не прививаться.

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Источник: korrespondent.net