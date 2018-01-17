Приговор суда о конфискации денег Януковича может быть поддельным – адвокат

Текст приговора Краматорского суда, на основании которого Генеральная прокуратура Украины списала $1,5 млрд так называемых денег Януковича, может быть поддельным. Об этом заявил глава адвокатского объединения Могильницкий и партнеры Максим Могильницкий на своей странице в Facebook.

По мнению адвоката, сотрудники ГПУ могли изменить текст приговора, чтобы постараться скрыть многочисленные нарушения, которыми сопровождалась спецконфискация. С этой же целью, уверен Могильницкий, прокуратура возбудила незаконное уголовное дело в отношении адвокатов его объединения.

Он также считает, что конфискация средств со счетов иностранных фирм была незаконной по нескольким причинам. "Во-первых, действительным не может считаться сам приговор, по которому деньги списали. Во-вторых, прокуратура так и не доказала связь конфискованных $1,5 млрд с Виктором Януковичем. В-третьих, во время процедуры списания была допущена масса нарушений, которые делают весь процесс незаконным", – отметил Могильницкий.

Отметим, сегодня, 17 января, генеральный прокурор Юрий Луценко должен прийти с отчетом о ходе спецконфискации средств Януковича и его окружения на заседание комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

Как сообщалось, 27 декабря детективы НАБУ провели выемку документов в Ощадбанке по делу о конфискации $1,5 млрд у Януковича и его окружения.

Источник: korrespondent.net