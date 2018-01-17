В Польшу выехали более миллиона украинских эмигрантов – Дещица

В Польше живут и работают более миллиона украинских эмигрантов. Об этом в среду, 17 января, рассказал украинский посол Андрей Дещица во время встречи с журналистами, сообщает канал 112 Украина.

"Имеем еще достаточно новую тему на повестке дня украинско-польских отношений – это большое количество украинцев в Польше. Это уже более миллиона украинских эмигрантов, которые работают в Польше", – отметил он.

Дещица сообщил, что польская экономика от этого сильно выиграла, и поэтому Украине и Польше следует развивать сотрудничество. Посол также рассказал, что в течение месяца планируется визит в Польшу вице-премьер-министра Павла Розенко для обсуждения исторических вопросов.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в Польше находится более 1,5 миллионов украинцев, 5% из которых являются выходцами из Донбасса. В свою очередь лава Министерства иностранных дел Павел Климкин назвал эти данные "чушью".

Источник: korrespondent.net