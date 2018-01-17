В Британии назначили министра по делам одиночества

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого в стране министра для одиноких людей. Эту должность заняла парламентский замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, сообщает Evening Standard..

"Для очень многих людей одиночество – это печальная реальность современной жизни. Я хочу противостоять этому вызову для общества и принять меры для решения проблемы одиночества, которую переживают пожилые люди, опекуны и те, кто потерял близких , то есть люди, которым не с кем поговорить", – прокомментировала назначение Мэй.

По ее словам, в этом году будет опубликована межправительственная стратегия поиска способов, как можно остановить одиночество людей.

Пост "министра по одиночеству" в Британии создан по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.

По данным британского Красного Креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими. 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями или родственником более месяца.

Ранее в Канаде представили электромобиль "для одиноких".

Источник: korrespondent.net