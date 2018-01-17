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17. 01. 2018

РФ готовит ответ Литве на "список Магнитского"

Россия ответит Литве на опубликованный так называемый список Магнитского, называя эти действия со стороны Вилбнюса "откровенно русофобскими". Об этом заявили в среду, 17 января, в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве обещают исходить "из принципа взаимности".

"Откровенно русофобские действия литовских законодателей и властей уже давно не удивляют. Литва, как известно, определила себе наиболее неприличное место в развязанной на Западе антироссийской истерии", - сообщили в ведомстве.

По мнению Москвы, Вильнюс давно показал свою враждебность по отношению к России.

"Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня более чем достаточно", - сообщили в МИД РФ.

Напомним, Департамент миграции Литвы в понедельник, 15 января, обнародовал список из 49-ти россиян, которым из-за нарушения прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву.

Источник: korrespondent.net

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