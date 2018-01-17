РФ для обхода санкций пыталась купить швейцарские корабли – СМИ

Связанный с Россией эстонский бизнесмен Тимо Сас пытался приобрести 12 швейцарских кораблей, чтобы помочь России обойти международные санкции. Об этом со ссылкой на швейцарское издание Aargauer Zeitung пишет Европейская правда.

Как выяснило издание, судовладелец-банкрот Ганс-Юрг Грундер планировал продать обанкротившееся предприятие Enzian Shipping AG вместе с долгами 45-летнему эстонцу из Таллина.

15 ноября 2016 в швейцарской прессе было опубликовано сообщение, что компания Enzian Shipping AG была переименована на TS Investor AG. ТS означало "Тимо Сас". Контракты уже якобы были подписаны. Таким образом судовладелец Грундер хотел спасти свои 12 кораблей и остаться в бизнесе.

По словам знакомых с делом людей, Тимо Сас относится к окружению президента России Владимиру Путину. Об этом свидетельствует информация, что стала публичной благодаря утечкам Panama Papers. Тимо Сас является одним из акционеров компании Triza Express Incorporated, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Владельцем этой компании является россиянин Сергей Зеленский из Санкт-Петербурга, директор отдела морского топлива у Газпромнефти, дочерней компании российской государственной корпорации Газпром.

Сас также является членом Совета директоров компании Pregol Shiprepair Yards, расположенной в военном порту в российском Калининграде. Все эти данные подводят к выводу, что у эстонца должны быть хорошие отношения с российскими военными и российскими властями, пишет издание.

По данным источников, покупка 12 швейцарских судов позволила бы РФ обойти международные санкции. Суда, плавающие под флагом нейтральной Швейцарии, позволили бы россиянам использовать их для транспортировки оружия, например, в Сирию.

"Поскольку Сас - эстонец, а следовательно, и гражданин ЕС, он может свободно передвигаться в Европе и действовать, несмотря на санкции. Он мог бы даже заключать договоры с НАТО о военных перевозках, которые выполнялись бы российскими моряками", - сказал источник.

Впрочем, эта сделка так и не была реализована. О сомнительном инвесторе было предупреждено швейцарское правительство. Кроме того, по данным секретных документов швейцарского бундесрата, Сас не выполнил своих контрактных обязательств. По каким причинам - не сообщается.

Напомним, Минфин США готовит новые санкции против России.

Источник: korrespondent.net