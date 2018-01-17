КНДР и Южная Корея объединились. Олимпиада-2018

КНДР и Южная Корея впервые за 12 лет договорились выйти на церемонию открытия зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане под одним флагом.

Кореи пройдут на церемонии открытия под флагом объединения Кореи, который спортсмены уже использовали в Сиднее в 2000 году, Афинах в 2004 году и Турине в 2006 году.

Кромет того, Северная Корея согласилась прислать свою делегацию и выступить на Играх единой женской хоккейной сборной.

Корреспондент.net разбирался, почему Ким Чен Ын смягчил свою воинствующую риторику.

О чем договорились Сеул и Пхеньян

Переговоры между представителями КНДР и Южной Кореи о совместном выходе длились неделю в деревне Пханмунджон на линии разграничения огня.

По итогу Кореи договорились, что совместная делегация на церемонии открытия зимней Олимпиады 2018 года в южнокорейком Пхенчхане пройдет под одним флагом.

Предположительно это будет тот же самый флаг, под которым делегации КНДР и Южной Кореи выходили на церемонии открытия Олимпийских игр в 2000, 2004 и 2006 году. Тогда совместное участие КНДР и Южной Кореи в Олимпиаде ограничивалось проходом единой делегации на церемонии открытия.

Он представляет из себя белое полотнище с изображенным на нем синим контуром Корейского полуострова.

После 2006 года флаг Южной и Северной Кореи для Олимпиады не использовался, а на Олимпиаде 2008 года в Пекине отношения между Пхеньяном и Сеулом серьезно ухудшились, поэтому северокорейская делегация отказалась идти рядом со спортсменами Южной Кореи.

Переговоры Южной и Северной Кореи 17 января / EPA

Также на Играх выступит объединенная женская сборная двух Корей по хоккею. Однако тренер южнокорейской сборной заявлял, что объединение команд может поставить крест на шансах Сеула завоевать золотую медаль в этом виде спорта.

Отметим, что в этом виде спорта обе страны никогда не добивались значимых успехов, выступая в основном во втором дивизионе. На Олимпиаду женскую сборную Южной Кореи допустили только потому, что эта страна является хозяйкой Игр.

В общей сложности КНДР отправит на Олимпиаду в Южную Корею делегацию из 550 человек, включая спортсменов, чиновников, зрителей, артистов и журналистов.

Новогодний Ким Чен Ын

Поводом для сдвига в отношениях обеих стран стало новогоднее обращение лидера КНДР Ким Чен Ына. Северокорейский лидер заявил, что страна хотела бы принять участие в Олимпиаде, которая состоится в Пхёнчхане, и готова к переговорам.

Сеул откликнулся на слова Ким Чен Ына, и уже 9 января Северная и Южная Кореи впервые с декабря 2015 года провели переговоры. Переговоры проводились на уровне министров, отвечающих за национальное объединение.

Темой стала заявленная ранее готовность КНДР направить своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду. Политические вопросы не поднимались.

По окончании переговоров КНДР заявила, что отправит на Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников.

Пхеньян также заявили о том, что намерены отправить в Южную Корею не только спортсменов, но и художественные коллективы. В Сеуле в целом это предложение одобрили и пообещали снять санкции с "северян" на время Олимпиады и Паралимпиады.



В Вашингтоне в связи с достигнутыми договоренностями согласились дождаться окончания соревнований и перенести совместные учения с Южной Кореей.

Насколько Северная Корея сильна

На летних Олимпийских играх в командном зачете у северных корейцев в общей сложности было 54 медали. Это намного больше, чем у таких более крупных стран, как Индия или Нигерия.

Большинство олимпийских успехов страны связаны с тяжелой атлетикой. Северокорейские штангисты установили три мировых и два олимпийских рекорда.

На последних Играх в Рио-де-Жанейро они завоевали семь медалей, в том числе две золотые, в результате чего в итоговом командном зачете КНДР оказалась в середине списка.

Женская футбольная команда Северной Кореи / Getty

Что касается футбола, то женская сборная Северной Кореи занимает 11 место в мировом рейтинге по версии ФИФА. И хотя команда не попала на Чемпионат мира 2019 года, провалив квалификационный турнир, ей удалось завоевать кубок Восточной Азии в декабре прошлого года.

Мужская сборная по футболу за всю свою историю принимала участие лишь в двух чемпионатах мира. Сейчас в мировом рейтинге она на 126 месте.

В последней международной игре КНДР сыграла вничью со сборной Китая 1:1. Сейчас северокорейцев тренирует норвежец Йорн Андерсен.

Источник: korrespondent.net