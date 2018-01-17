В Казахстане полицейский на Porsche врезался в забор резиденции президента

В столице Казахстана Астане пьяный офицер полиции на Porsche Cayenne врезался в забор резиденции президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент внутренних дел (ДВД) Астаны.

"17 января около 3:20 ночи (по местному времени – ред.) инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки Porsche Cayenne (госномер 420 ULA 01), совершил столкновение с опорой забора резиденции Ак орда со стороны улицы Достык", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время аварии в салоне автомашины также находился ее владелец и непосредственный начальник Иманбекова – командир взвода отдельного спецбатальона управления административной полиции ДВД Астаны капитан Джумахметов.

"После ДТП Джумахметов скрылся с места происшествия. Управлением собственной безопасности ДВД Астаны начато служебное расследование", – уточнили в ведомстве.

В сою очередь издание NUR.kz отмечает, что Иманбеков и Джумахметов уже уволены из органов внутренних дел. Также ряд руководителей данного подразделения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее во Львове неизвестный водитель автомобиля Mercedes врезался в полицейских, когда те оформляли нарушение правил дорожного движения водителем Daewoo. В результате аварии пострадали двое патрульных.

Источник: korrespondent.net