В Европарламенте обвинили российские СМИ в фейках

Во время пленарной сессии Европарламента в среду, 17 января, депутаты обсудили влияние российской пропаганды и обвинили RT и Sputnik в распространении недостоверной информации, сообщает russian.rt.

Как сообщается, депутаты Европарламента выступили с критикой своих коллег, которые оказывают содействие российской пропаганде. Так, один и з депутатов призвал перестать "поддерживать" российские СМИ посредством "парламентской инфраструктуры".

"Я хотел бы заметить, что, как Европейский парламент, мы могли, возможно, для начала заняться нашими собственными делами и улучшить наше положение. В 2017 году я заметил, что некоторые наши члены используют техническую инфраструктуру этого парламента, чтобы продвигать обсуждение и интервью на поддерживаемых Кремлём каналах, таких как Russia Today", — сказал он.

По его словам, необходимо отказаться от поддержки этих СМИ посредством парламентской инфраструктуры.

"Я не уверен, можно ли, с одной стороны, критиковать кампанию по дезинформации, поддерживаемую российскими СМИ, а с другой стороны — поддерживать эти СМИ посредством нашей собственной парламентской инфраструктуры. Это непоследовательные действия, и эти действия надо прекратить", — добавил депутат.

Как подчеркнул другой член ЕП, RT и Sputnik способствуют распространению дезинформации.

"Мы готовили доклад в Евросоюзе по пропаганде. Я внимательно изучал этот вопрос, и стало ясно, что такие СМИ, как Sputnik и Russia Today, способствовали распространению недостоверной информации. И само представление, что Кремль склонен использовать для этих целей Russia Today, никем не отрицается. Мы должны мобилизоваться", — отметил он.

Ещё один депутат в ходе заседания заявил, что указанные российские СМИ очень опасны, а "политически независимые новостные источники постепенно исчезают".

В октябре 2017 года глава МИД Британии Борис Джонсон назвал "позором" тот факт, что члены Лейбористской партии готовы выступать на телеканале RT.

Как сообщалось, Европарламент займется российской пропагандой.

Ранее ЕС впервые заложил в бюджет средства на борьбу пропагандой.

Источник: korrespondent.net