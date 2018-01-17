Бородай пообещал защищать "добровольца", убившего троих людей

"Доброволец" расстрелявший из автомата трёх человек в Ростовской области, поступил "по-мужски, абсолютно правильно", и союз "добровольцев" будет его защищать. Об этом заявил глава так называемого Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул, что стрелявший поступил по-человечески и по-мужски.

"Ситуация по станице Ладожской очень простая. Позиция добровольца, который расстрелял трёх человек в кафе Огонёк 31 декабря 2017 года, с нашей точки зрения, такова: он поступил по-человечески, по-мужски, абсолютно правильно, хоть и нарушил закон. Ситуация была настолько тяжёлой и грязной, что другого выхода у него просто не осталось", - отметил Бородай.

По его словам, на юге России довольно часто бывает, что "полиэтнические" криминальные группировки срастаются с местными правоохранительными структурами и творят беззаконие.

"При этом - беспредел часто направлен против русских. Именно русских, наиболее незащищенную часть населения, наименее вовлеченную в кланы и родовые отношения, эти полиэтнические кланы считают своей "законной добычей", - считает главарь русских боевиков.

Как сообщалось, ночью 31 декабря в кафе Огонек на Кубани некий А. Миронов застрелил троих человек. По данным СМИ, автомат он привез домой после того, как служил в рядах сепаратистов ДНР на Донбассе. Вместе с ним в нападении участвовал член местного казачьего общества Александр Ситавичус, вооруженный ножом. Инцидент произошел в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края РФ.

По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых выстрелами из автомата убил одного из посетителей заведения и диджея. А затем снова вышел на улицу, где застрелил 18-летнего парня, который сидел в машине с друзьями. По данным СМИ, нападавшие расстреляли представителей армянской и цыганской диаспоры. По данным следствия, стрелявший признал свою ошибку, и объяснил ее сильным алкогольным опьянением. Сначала он пытался убедить следствие в том, что его жертвы - виновники изнасилования.

Ранее Бородай рассказал о роли Ахметова в поддержке ДНР.

Источник: korrespondent.net