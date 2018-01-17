В РФ участники турнира массово заболели, узнав о приезде допинг-комиссии

В Иркутске 13-14 января 35 участников чемпионата Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике снялись с соревнований, узнав о приезде допинг-комиссии. Об этом сообщает Чемпионат.

Сообщается, что от участия в соревнованиях также отказалась известная российская бегунья Наталья Аристархова.

«На соревнования в Иркутске неожиданно нагрянул допинг-контроль от РУСАДА, и это вызвало настолько большой стресс у участников, что многие из них заболели и/или не явились на старт», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в результате в турнире приняли участие 36 спортсменов из четырех возрастных категорий. Некоторые из них предоставили справки о болезни.

Ранее сообщалось, что у России окончательно отобрали 13 олимпийских медалей.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором утверждается, что более тысячи российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта пользовались допинговой госпрограммой.

Источник: korrespondent.net