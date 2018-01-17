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17. 01. 2018

СНБО утвердил оборонный заказ на три года

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел и утвердил "Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В СНБО решили, что приоритетными направлениями оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил современной ракетной и бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и т.п.

Отмечается, что утвержденный проект заказа на 2018-2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в Государственном бюджете Украины на этот год, а также на показателях следующих двух лет, предусмотренных Основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы

"Наш ОПК уже способен обеспечить выполнение сложных и масштабных программ", - отметил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, сообщив, что в текущем году запланировано увеличение финансирования Государственного оборонного заказа до уровня 21,3 миллиарда гривен, что на 37% больше, чем в 2017 году.

В СНБО напомнили, что с 2017 года заработала трехлетняя система Государственного оборонного заказа, что позволило государственным заказчикам и исполнителям более четко планировать свою работу и ресурсы.

Ранее сообщалось, что армия получит в четыре раза больше ПТРК.

Как сообщалось, накануне стало известно, что США предоставят летальное оружие Украине абсолютно бесплатно.

Источник: korrespondent.net

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