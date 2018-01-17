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17. 01. 2018

В Нигерии два смертника убили 12 человек

В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии террористы-смертники привели в действие взрывные устройства. В результате атаки по меньшей мере 12 человек погибли и 48 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Борно.

Два взрыва прогремели в районе Муна-Гараж. В этой местности располагается лагерь для перемещенных лиц. Он часто становится целью терактов исламистов из группировки Боко Харам.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Нигерии смертник атаковал мечеть. Тогда погибли 11 человек, а здание оказалось полностью разрушено.

Напомним, в начале января из плена Боко-Харам бежали более 700 человек, похищенных исламистами.

Источник: korrespondent.net

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