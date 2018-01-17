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17. 01. 2018

Эпидемия кори: на Закарпатье сотни заболевших

В Закарпатской области происходит интенсивное распространение кори. Об этом заявила заведующий отделом эпиднадзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Виктория Тимчик, сообщает местное издание zakarpattya.net.ua.

По словам Тимчик, корь распространяется прежде всего среди не привитых граждан.

"С начала 2018 года в области по экстренным сообщениям уже зарегистрировано 242 заболевания корью преимущественно у не привитых лиц (70% всех заболевших). Ежедневно поступает информация о новых случаях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего болеют корью в Ужгородском, Тячевском, Виноградовском районах и городе Ужгород.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне стало известно, что с начала 2018 года в Украине заболели корью 1285 человек. Среди них 429 взрослых и 856 детей.

Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что Украина закупила около миллиона доз вакцин от кори, которые должны поступить в апреле.

Источник: korrespondent.net

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Украина
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