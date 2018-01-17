Эпидемия кори: на Закарпатье сотни заболевших

В Закарпатской области происходит интенсивное распространение кори. Об этом заявила заведующий отделом эпиднадзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Виктория Тимчик, сообщает местное издание zakarpattya.net.ua.
По словам Тимчик, корь распространяется прежде всего среди не привитых граждан.
"С начала 2018 года в области по экстренным сообщениям уже зарегистрировано 242 заболевания корью преимущественно у не привитых лиц (70% всех заболевших). Ежедневно поступает информация о новых случаях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего болеют корью в Ужгородском, Тячевском, Виноградовском районах и городе Ужгород.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне стало известно, что с начала 2018 года в Украине заболели корью 1285 человек. Среди них 429 взрослых и 856 детей.
Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что Украина закупила около миллиона доз вакцин от кори, которые должны поступить в апреле.
Источник: korrespondent.net
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