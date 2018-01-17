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17. 01. 2018

В Гродно собрали подарки 112-и детям, написавшим Деду Морозу

Гродненское благотворительное общество, действующее при православной Гродненской епархии, в течение декабря собирало подарки для 112 детей – сирот, детей с особенностями в развитии и детей из многодетных, неполных и нуждающихся семей, написавших письма Деду Морозу, Снегурочке, Святому Николаю и просто добрым людям.

14 января в агротуристическом комплексе «Коробчицы» прошло театрализованное представление скоморохов «Рождественские потехи», на которое и были приглашены все авторы писем, сообщает orthos.org.

Некоторые письма были никак не связаны с материальной стороной вопроса. Среди посланий можно было найти и такие: «Дед Мороз, подари мне здоровье! Чтобы у меня работали ручки и ножки!», «Я очень хочу видеть, подари моим глазкам зрение», «Я мечтаю о большой игрушечной машине, но мама и папа говорят, что памперсы – это важнее. Прошу подарить мне памперсы 5 размера». Многие дети в письмах рассказывали о своих успехах в школе, о важных событиях своей жизни, которые происходили с ними в течение всего года, о проведенных операциях, о пережитой боли.

Во время праздника дети пели, водили хороводы, участвовали в различных играх и конкурсах. С поздравлением Рождества Христова обратился руководитель отдела по социальному служению и благотворительности Гродненской епархии БПЦ иерей Павел Касперович. По окончанию представления детям были вручены подарки. Завершением праздника для детей стал горячий обед в ресторане «Зевана».

Источник: krynica.info

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