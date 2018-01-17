В Бобруйске дали прием в честь семей многодетных священников

В Бобруйске 16 января 2018 года в Гобеленовом зале Городского театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича прошел архиерейский прием в честь семей священников православной Бобруйской епархии, имеющих троих и более детей.

В качестве почетных гостей на приеме присутствовали представители Совета Республики Национального Собрания, Бобруйского горисполкома, Белорусского союза женщин, члены Попечительского совета Бобруйской епархии, сообщает bobreparhiya.by.

С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Бобруйский и Быховский Серафим.

Во встрече приняли участие девять семей священников Бобруйской епархии.

Каждая семья представила свою “визитную карточку”.

Источник: krynica.info