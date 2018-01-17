Архиепископ Иоанн привез подарки особенным молодым людям

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн 17 января вместе с клириком православного кафедрального Симеоновского собора – председателем епархиального отдела по социальному служению протоиереем Сергием Чируном, а также клириком Николаевской (Братской) церкви Бреста иереем Алексием Рутичем приехал в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул».

Члены молодежного братства преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, действующего при соборе, показали юным подопечным центра театрализованную постановку «Рождественские приключения Малыша и Карлсона», сообщает ekklisia.by.

Рождественские песнопения под аккомпанемент исполнил детский хор Николаевского храма Бреста.

Архипастырь поздравил детей и их родителей с Рождеством Христовым и наступающим праздником Богоявления, пожелав всем помощи Божией, здравия и терпения, а затем вручил каждому ребенку рождественские подарки.

В Жабинке 13 января молодежное братство святителя Кирилла Туровского во главе с настоятелем Покровского храма протоиереем Сергием Петрусевичем и духовником братства священником Андреем Петрусевичем поздравили с праздником Рождества молодых людей, с особенностями физического развития, проживающих в семьях.

Каждому подопечному вручили подарок, а семье – продовольственный набор.

Источник: krynica.info