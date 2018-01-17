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17. 01. 2018

В монастыре в Юровичах освятили домовой храм

В селе Юровичи близ Калинкович в православном Рождество-Богородичном мужском монастыре 13 января епископ Туровский и Мозырский Леонид освятил домовой храма в честь святого преподобного Серафима Саровского Юровичского и совершил в нем Божественную литургию.

Главе епархии сослужили благочинный Калинковичского округа, наместник Юровичского Рождество-Богородичного мужского монастыря игумен Авксентий (Абражей), и братия монастыря в священном сане. Богослужение сопровождалось пением архиерейского мужского хора под управлением протодиакона Георгия Тывонюка, сообщает turov.by.

По окончании Литургии владыка Леонид обратился ко всем участникам праздничного богослужения с архипастырским словом, поздравил с Рождеством Христовым и с освящением монастырского домового храма, отметив, что это первый храм в епархии, освященный в честь преподобного Серафима Саровского, и преподал всем архиерейское благословение.

На молитвенную память епископ Леонид преподнес в дар монастырю икону Божией Матери «Утоли моя печали», выполненную руками верующих из Лельчиц.

Поздравляя наместника монастыря игумена Авксентия с важным событием в жизни обители и благословляя на дальнейшие труды, епископ Леонид вручил ему икону Ангела Хранителя.

Источник: krynica.info

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