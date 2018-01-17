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17. 01. 2018

В Могилеве прошел православный турнир по футболу

В Могилеве 13-14 января прошел VIII-й традиционный открытый турнир по мини-футболу среди молодежи православной Могилевской епархии, организованный епархией вместе с Могилевской городской федерацией футбола.

В турнире приняли участия более 150 участников из 16 команд, в том числе, – «Дружба» из Бобруйской епархии, сообщает bobreparhiya.by.

Два соревновательных дня проходили в очень напряженной атмосфере. В старшей возрастной группе первое место заняла команда «Покров» из поселка Вейно, второе – ребята из команды “София” из села Романовичи, третье – команда из поселка Кадино. Среди младшей возрастной категории бронзовые медали завоевала команда из Романовичей «София», серебро досталось футболистам из Вейно, а золотые медали завоевали гости из Бобруйской епархии — команда «Дружба».

Источник: krynica.info

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