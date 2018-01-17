Сестра нардепа Розенблата купила квартиру в Германии

Сестра народного депутата Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат купила квартиру в Германии за почти 4 млн гривен. Соответствующие изменения она внесла в свою электронную декларацию.

Согласно данным, 27 ноября 2017 года Елена Розенблат приобрела право собственности "на квартиру на этажах с 6 по 9 с подвалом и гаражом". Стоимость квартиры – 3995667 гривен.

Продавцом недвижимости, согласно данным реестра, выступила иностранная гражданка Ирмгард Гокель.

В комментарии Украинской правде Елена Розенблат пояснила, что речь идет о доме общей площадью в 215 кв м, состоящем из двух несколькоуровневых квартир. При этом жилая площадь ее квартиры составляет 113 кв м.

"Я вместе с мужем приобрела квартиру... Приобрели в кредит", – уточнила Розенблат, добавив, что сообщение в НАПК о получении кредита подаст 18 января.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее НАБУ опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в Житомирской области. В причастности к организации схемы подозревают нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Розенблата и Полякова 11 июля. Нардепы отвергают все обвинения.

На этой неделе стала известно, что Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Источник: korrespondent.net