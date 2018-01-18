18 января 2018, четверг, 10:26
-2°C
Завтра -2°C
-2°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
18. 01. 2018

Ученые США оценили число ядерных боеголовок Северной Кореи

Ученые из США Ганс Кристенсен и Роберт Норрис сообщили, что число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, причем у Пхеньяна может еще оставаться материал для производства до 60 новых боеголовок. Об этом говорится в статье журнала Bulletin of Atomic Scientists.

"Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточно радиоактивного материала, в 30-60. Она могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как Нодон", − говорится в статье.
 
При этом ученые отмечают, что пока нет данных в пользу того, что КНДР может успешно осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы "представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты".
 
Кристенсен возглавляет проект по ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, Норрис − старший научный сотрудник упомянутой федерации.

Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР

Напомним, в ноябре 2017 года КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна поразить цели на всей территории США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Девушка, дайте мне таблетку.

- Вам какую?

- Белую.

- Послушайте, это аптека. У нас много белых таблеток.

- Одну дайте.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.