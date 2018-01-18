Ученые США оценили число ядерных боеголовок Северной Кореи

Ученые из США Ганс Кристенсен и Роберт Норрис сообщили, что число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, причем у Пхеньяна может еще оставаться материал для производства до 60 новых боеголовок. Об этом говорится в статье журнала Bulletin of Atomic Scientists.

"Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточно радиоактивного материала, в 30-60. Она могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как Нодон", − говорится в статье.

При этом ученые отмечают, что пока нет данных в пользу того, что КНДР может успешно осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы "представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты". Кристенсен возглавляет проект по ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, Норрис − старший научный сотрудник упомянутой федерации.

Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР

Напомним, в ноябре 2017 года КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна поразить цели на всей территории США.

Источник: korrespondent.net