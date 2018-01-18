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18. 01. 2018

Возле здания полиции в Швеции прогремел взрыв

В шведском городе Мальме вечером 17 января произошел сильный взрыв возле полицейского участка в микрорайоне Розенгорд, сообщает Sydsvenskan.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Было повреждено здание полиции, а также несколько припаркованных рядом автомобилей.

В полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок. 

После происшествия правоохранители задержали двух мужчин в возрасте около 20 лет, которых подозревают в совершении преступления.

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Напомним, 29 декабря 2017 года в Мальме подорвали полицейский автомобиль, а в октябре этого же года в шведском Хельсингборге прогремел взрыв на территории полицейского участка.

Источник: korrespondent.net

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