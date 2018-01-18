Белый дом: У США есть каналы общения с КНДР

Глава аппарата Белого дома Джон Келли сообщил в интервью Fox News, что у США есть способы общения с КНДР, заявил в среду шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

"Существуют открытые каналы коммуникации", − отметил Келли, однако отказался давать комментарий, были ли прямые контакты между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я бы предпочел не комментировать", − заявил он.

Ранее комментировать эту возможность отказался и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Напомним, ранее Белый дом спорил с газетой Wall Street Journal, которая процитировала слова Трампа, что у него "хорошие отношения с Ким Чен Ыном". В администрации президента заявили, что американский лидер имел в виду потенциальную возможность таких отношений, а не свершившийся факт.

Источник: korrespondent.net