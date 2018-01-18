В США зампрокурора убил подростка в зале суда

Заместитель прокурора округа Франклин в американском штате Огайо застрелил 16-летнего подсудимого во время слушания дела, сообщает телеканал WCPO со ссылкой на информацию полиции.

Отмечается, что дело в отношении подростка об угрозах применения огнестрельного оружия слушалось в суде по делам несовершеннолетних в среду, 17 января в первой половине дня.

В зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи.

Чиновника сбили с ног и начали избивать. Он вынужден был открыть огонь и попал в подсудимого. Подростка госпитализировали, однако от полученного ранения он скончался.

В США полиция за год расстреляла почти тысячу человек

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь 16-летний подросток из Нью-Джерси застрелил своих родителей, сестру и друга семьи, который гостил в доме.