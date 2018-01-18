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18. 01. 2018

Трамп: Посольство США не переедет в Иерусалим в 2018 году

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters 17 января, что посольство США не переедет в Иерусалим в 2018 году, как ранее предположил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, недавно Нетаньяху заявил, что процесс переноса американского посольства в Иерусалим "пройдет гораздо быстрее, чем вы думаете − в течение года".

"До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии… Мы на это не особо рассчитываем. Нет", − отметил американский лидер на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Трампа, посольство в Иерусалиме "будет прекрасным, но не будет стоить 1,2 миллиарда долларов". 

Таким образом президент намекнул на посольство США в Лондоне, которое было построено при Бараке Обаме, а утверждено при Джордже Буше-младшем. Увидев фото посольства, строительство которого обошлось в более чем миллиард долларов, Трамп отказался ехать в Лондон на церемонию его открытия. 


 

Источник: korrespondent.net

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