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18. 01. 2018

CNN: Жителей Швеции готовят к войне с Россией

 
Власти Швеции готовят листовки, в которых содержится предупреждение о возможной агрессии со стороны РФ в Балтийском регионе, сообщает CNN.
 
Отмечается, что листовки будут выпущены для 4,7 миллиона домохозяйств. Они содержат призыв для граждан готовиться к кризисам и катастрофам в мирное время и обусловлены растущими опасениями угрозы со стороны России.
 
В листовках жителям страны предложат практические советы на случай чрезвычайных ситуаций.
Также муниципальным властям поручат обустроить бомбоубежища, построенные во времена холодной войны.
 
За последние годы Швеция увеличила оборонный бюджет, сконцентрировала войска на стратегически важном острове Готланд и вернула призыв в армию, который начнется с этого года.
 
Швеция не входит в НАТО, однако принимает участие в учениях и других мероприятиях в рамках программы "партнерство ради мира".
 
Швеция и Дания будут вместе бороться с угрозой со стороны РФ
 
Напомним, ранее в Литве выпустили руководство по выживанию в чрезвычайных ситуациях на случай вторжения российских военных.

Источник: korrespondent.net

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