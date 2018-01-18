Трамп пожаловался на жирную еду в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пожаловался на слишком калорийную еду в Белом доме. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

Американский президент рассказал, что в Белом доме слишком большие порции еды от поваров, при этом они немного калорийные.

"Люди которые готовят еду в Белом доме, они замечательные, но я думаю, что они могли бы делать порции поменьше и, пожалуй, исключить некоторые особо жирные ингредиенты", - рассказал Трамп.

Глава государства также рассказал и о своем отношении к спорту.

"Многие ходят в спортзал, занимаются там по два часа в неделю и все. Я видел таких людей, у которых начинаются проблемы с коленями к их 55 годам, им нужны новые колени и они делают все эти вещи. У меня таких проблем нет", - рассказал президент.

При этом Трамп признался, что любит играть в гольф и часто ходит.

"Я упражняюсь. То есть я делаю то одно, то другое. Бегаю от двери к двери. У меня больше физической нагрузки, чем думают люди", - рассказал он.

Напомним, официальный врач Белого дома Рональд Джексон рассказал о состоянии здоровья американского президента.

Источник: korrespondent.net