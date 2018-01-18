В Таиланде грабители забрали у россиян биткоины на $100 тысяч

В Пхукете (Таиланд) грабители под угрозой физической расправы ворвались в дом к паре из России и заставили их перевести на свой счет биткоины на сумму $100 тыс (по сегодняшнему курсу около 10 монет). Об этом в четверг, 18 января, сообщает газета Nation.

Россияне обратились в полицию и рассказали, что неизвестные, вероятно, тоже из России, ворвались в их дом и украли три ноутбука, смартфон и паспорта, а также заставили их перевести криптовалюту на неизвестный счет. Они также заявили, что преступники пригрозили убить их, если пара обратится в полицию.

Полицейские отследили GPS-сигнал телефона и выяснили, что злоумышленники находятся в Малайзии.

Напомним, в Харьковской области грабители, ворвавшись в дом к веб-дизайнеру и угрожая ему физической расправой, потребовали перевести на их счет 15 биткоинов.

Источник: korrespondent.net