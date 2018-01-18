Трамп составил рейтинг СМИ с фейковыми новостями

Американский президент Дональд Трамп огласил свой рейтинг СМИ, которые злоупотребляют неправдивыми новостями. Об этом в среду, 17 января, сообщает Gop.com.

"2017-й оказался годом беспрестанной предвзятости, необъективной информационной повестки и даже откровенно фейковых новостей. Исследования продемонстрировали, что свыше 90 процентов того внимания, которое уделялось президенту Трампу в СМИ, было негативным", - отметил американский президент.

Так в его рейтинге лидирует газета The New York Times. Трампу не понравился колумнист, лауреат Нобелевской премии по экономике - Пол Кругман, который вскоре после избрания республиканца главой государства, написал, что "рынки никогда не восстановятся".

На втором месте расположилась телекомпания ABC News, которая опубликовала материал уважаемого в США журналиста Брайана Росса, обнародовавшего "неудачную", с точки зрения Трампа, новость о его связях с Россией.

Третью строчку занимает компания CNN. Так, она "ошибочно" сообщила, что американский президент и его сын Дональд Трамп-младший в ходе предвыборной компании имели доступ к документам Национального комитета Демократической партии, попавшим в результате деятельности хакеров в распоряжение WikiLeaks.

Также в рейтинг американского президента попали Time и Newsweek и The Washington Post.

Напомним, Трамп ранее назвал психически больным и обвинил в распространении ложных сведений журналиста Майкла Вулфа, который написал книгу об американском президенте.

Источник: korrespondent.net