Террористы планировали взорвать лондонский Биг-Бен – СМИ

Экстремист Умар Хак, который был арестован в прошлом году в Британии вместе с тремя сообщниками, планировал устроить одновременные взрывы в нескольких туристических местах Лондона. Об этом он рассказал на суде, пишет The Independent.

"Сторонник ИГИЛ планировал совершить одновременные террористические атаки в башни Биг-Бен, торговом центре Уэстфилд, аэропорта Хитроу, в общественном транспорте и на других объектах", - сказано в сообщении.

По словам террориста, он был увлечен атакой в Вестминстере в марте 2017-го и решил создать свой отряд смерти.

Суду также стало известно, что Хак пропагандировал исламистские идеи, когда работал в мусульманской школе в Лондоне. Он показывал ученикам видео казней и призвал присоединиться к боевикам. В классе дети разыгрывали по ролям участие в террористических атаках.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 марта 2017 года в Лондоне 52-летний уроженец Великобритании Халид Масуд на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем с ножом напал на полицейских возле здания парламента.

Жертвами теракта стали пять человека, включая нападавшего. Ранения получили не менее 40 человек.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

Источник: korrespondent.net