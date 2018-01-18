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18. 01. 2018

Facebook расширит расследование возможного влияния РФ на Brexit

Корпорация Facebook Inc. пообещала провести более детальное расследование возможного влияния России на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщили в комитете по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента.

В ответ на критику британских законодателей в Facebook Inc. пообещали более тщательно изучить активность в соцсети, связанную с "ранее не фигурировавшими" в расследовании российскими аккаунтами.

"Мы хотели бы оперативно выполнить эту работу и рассчитываем, что на это потребуется несколько недель", - сообщил Саймон Милнер, отвечающий за стратегию развития компании в Великобритании.

Напомним, в конце декабря британский парламент отвел владельцам Facebook и Twitter три недели для предоставления детальной информации о том, как Россия, используя их соцсети, вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

Источник: korrespondent.net

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