Молдованина не пустили в Украину из-за российской георгиевской ленточки

На украинско-молдавской границе пограничники Подольского отряда в среду, 17 января, обнаружили в автомобиле предметы с российской символикой. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации правоохранители нашли в салоне транспортного средства георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток – российский триколор и брелок с российской символикой.

Отмечается, что гражданин Молдовы следовал через пункт пропуска Платоново в Украину. Мужчине отказали во въезде в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданке Молдовы, которая пересекала границу с георгиевской лентой, на 3 года запретили въезд в Украину.

Источник: korrespondent.net