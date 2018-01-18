В Херсонской области от отравления угарным газом погибли три ребенка

В Алешковском районе (Херсонская область) в четверг, 18 января, погибли от отравления угарным газом три ребенка. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
"Около 3:50 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонила 25-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина сообщила, что полчаса назад пришла домой и обнаружила мертвыми своих трех малолетних детей: 5-летнюю дочь и двух сыновей 2016 года рождения", - рассказали в полиции.
По предварительной информации, произошло замыкание в электросети, что и привело к задымлению.
На место происшествия выехали эксперты, устанавливаются все обстоятельства гибели детей.
Напомним, в Ивано-Франковске погибла семья из шести человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом
Источник: korrespondent.net
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