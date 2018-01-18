В Херсонской области от отравления угарным газом погибли три ребенка

В Алешковском районе (Херсонская область) в четверг, 18 января, погибли от отравления угарным газом три ребенка. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Около 3:50 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонила 25-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина сообщила, что полчаса назад пришла домой и обнаружила мертвыми своих трех малолетних детей: 5-летнюю дочь и двух сыновей 2016 года рождения", - рассказали в полиции.

По предварительной информации, произошло замыкание в электросети, что и привело к задымлению.

На место происшествия выехали эксперты, устанавливаются все обстоятельства гибели детей.

Напомним, в Ивано-Франковске погибла семья из шести человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом

Источник: korrespondent.net