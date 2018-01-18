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18. 01. 2018

В Эгейском море столкнулись патрули Греции и Турции

Турецкая патрульная лодка столкнулась с греческой возле группы спорных островов в Эгейском море, сообщает Hurriyet Daily News. "Суда сошлись бортами. Никаких повреждений не было, никто не пострадал. Инцидент исчерпан", – сообщил представитель греческого военно-морского флота.

Инцидент произошел вблизи необитаемых островов Ими, неподалеку от турецкого побережья, в месте продолжительного демаркационного спора.

Острова Ими, которые в Турции называют Кардак, расположены всего в семи километрах от турецкого курортного города Бодрум на юго-западе страны.

Спор об их принадлежности начался в январе 1996 года, когда обе страны направили своих морских пехотинцев на два соседних острова. После дипломатического давления США стороны отвели военных.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе исторического государственного визита в Грецию 7 декабря предъявил Афинам территориальные претензии.

Источник: korrespondent.net

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