В российском документальном фильме рассказали о генах-мутантах у Путина

В фильме "Блокадная кровь. Генетика" о блокадном Ленинграде режиссера Элеоноры Лукьяновой рассказали об особых генах президента России Владимира Путина и некоторых других российских политиков. Это объяснятся тем, что пережившие блокаду люди передали своим детям особые гены, которые подверглись мутациям из-за пережитых лишений, сообщает Новая газета.

Мутировавшие гены, как говорится в фильме, оказали влияние на поведение людей и их детей. Среди них в фильме упоминаются Владимир Путин, патриарх Кирилл, глава партии Справедливая Россия Сергей Миронов, политики Сергей Иванов, Сергей Нарышкин и другие российские деятели.

"Всех их связывает единая манера поведения, высокая ответственность за происходящее в стране и городе. Почему большая часть горожан оказалась объединена в одну психологически-поведенческую группу и нет ли тут единого корня, связанного с общими физическими и нравственными испытаниями предков?", – говорит закадровый голос.

В фильме приводится фрагмент интервью с научным сотрудником Санкт-Петербургского университета Олегом Глотовым. Он говорит, что "изучение жителей блокадного Ленинграда поможет раскрыть некоторые механизмы и ответить на вопросы, что же все-таки позволяет нам выжить, и какие же задействованы в этом механизмы".

После этого закадровый голос добавляет, "сейчас, когда анализ генома может рассказать историю семьи, блокадный след непокоренной крови и характерный стиль поведения коренных петербуржцев уже не кажутся красивыми вымыслами".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Владимир Путин уснул при просмотре фильма о себе. Российский президент не смог досмотреть документальный фильм Оливера Стоуна.

Напомним, в фильме Стоуна Путин выдал атаку американцев за ВКС России.

Источник: korrespondent.net