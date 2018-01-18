18 января 2018, четверг, 23:15
0°C
Завтра -1°C
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,43
18. 01. 2018

На Нидерланды и Германию обрушился ураган, есть жертвы

Ураган Фридерике обрушился на Нидерланды и большую часть территории Германии. Так, в Нидерландах погибли два человека, на территории страны парализовано движение транспорта, сообщает местный телеканал NOS.

В городе Зволле в результате падения дерева на автомобиль погиб пожилой мужчина. Другой мужчина погиб в Энсхеде. По информации полиции, он был водителем грузовика и вышел из кабины, чтобы убрать упавшую ветку, однако другая падающая ветвь нанесла ему смертельную травму головы.  

В Германии от урагана наиболее пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Саксония, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштайн, Тюрингия, Гессен, сообщает Укринформ.

В некоторых местах скорость ветра достигла 160 км/ч. Местные власти предоставили право школам самим решать, проводить ли в этот день занятия. В Берлине, где с утра идет мокрый снег на фоне порывов ветра, родителей уведомили о том, чтобы они забрали детей в полдень.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn снизил скорость движения региональных и поездов дальнего следования. А в Северном Рейне-Вестфалии и Райнланд-Пфальце региональное и междугородное железнодорожное сообщение полностью прекращено с утра.

В аэропорту Дюссельдорфа пришлось отменить несколько десятков рейсов.

В Нижней Саксонии гололедица привела к многочисленным авариям. Из разных городов поступают сообщения о ранениях людей упавшими деревьями.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Нидерландах объявили наивысший уровень чрезвычайного положения из-за урагана. В стране отменили сотни авиарейсов и приостановили курсирование поездов.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Девушка, дайте мне таблетку.

- Вам какую?

- Белую.

- Послушайте, это аптека. У нас много белых таблеток.

- Одну дайте.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.