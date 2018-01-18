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18. 01. 2018

Румыния получила третьего за год премьера

Новым главой правительства Румынии назначена евродепутат Виорика Дэнчилэ. Как сообщает Euronews, она стала не только первой женщиной-премьером в истории страны, но и третьим главой правительства за календарный год.

О назначении 54-летней Дэнчилэ объявил президент Клаус Йоханнис. Назначение еще должен одобрить парламент.

В Европарламенте Дэнчилэ занимает должность замглавы Комитета по вопросам с/х и развития сельских районов.

Отметим, новый премьер - союзник лидера PSD Ливиу Драгни.

Напомним, предыдущий премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил о своей отставке 16 января.

Источник: korrespondent.net

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