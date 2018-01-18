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18. 01. 2018

Украинцев нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Казахстане

Граждане Украины не пострадали в результате аварии с автобусом в Казахстане, который загорелся на ходу. Об этом сообщил консул Украины, передает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Консул сообщил, что, по предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Казахстане", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 января в Актюбинской области Казахстана во время движения загорелся автобус – погибли 52 человек, еще пятерым удалось выжить.

Среди 57 пассажиров автобуса было 55 граждан Узбекистана и двое граждан Казахстана.

Источник: korrespondent.net

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