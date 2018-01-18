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18. 01. 2018

В РФ из-за пожаре на нефтепроводе загорелись дома

В России под Саратовом вечером в четверг, 18 января, прорвало нефтепровод – нефть загорелась, после чего огонь перекинулся на частные дома в селе Красноармейское. Как сообщили Интерфаксу в областном управлении ГСЧС, из горящих домов эвакуированы 12 человек, никто не пострадал.

Пожар тушат 65 человек и 20 единиц техники, его площадь достигла 1 тысячи квадратных метров.

Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена, заявил  советник президента Транснефти, пресс-секретарь Игорь Демин.

"Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелось два дома", – уточнил он.

Угрозу попадания нефти в Волгу, которая протекает недалеко, в компании считают маловероятной, так как толщина льда сейчас составляет 15 см.

Напомним, 26 декабря в Ливии произошел крупный пожар на нефтепроводе.

Источник: korrespondent.net

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