Мощный ураган обрушился на Европу. Последствия

Ураган Фредерике обрушился 18 января на Нидерланды и северо-западные регионы Германии, вызвав хаос - остановлены работы железнодорожного и воздушного транспорта, а срываемые крыши и деревья убивают людей.

В Нидерландах объявилен максимальный уровень тревоги - сильная буря с порывами ветра до 140 километров повредила здания и нарушила движение транспорта, в том числе поездов. Амстердамский аэропорт Схипхол - один из крупнейших в Европе - не принимает и не отправляет рейсы.

Железнодорожные линии сильно повреждены, поэтому после окончания шквалистого ветра движение будет восстановлено не сразу.

В результате бури, по данным МВД Нидерландов, из-за упавших деревьев три человека.

В Германии отменили занятия в школах в нескольких регионах. Мужчина погиб под упавшим деревом, еще четыре человека пострадали из-за бури.

В федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония остановлено железнодорожное сообщение. Компания Deutsche Bahn объявила о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране.

Как минимум один человек погиб из-за бури в Бельгии, закрыт порт в Генте. В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества около 32 тысяч человек.

Фредерике движется на восток Европы и в ночь на пятницу достигнет территории Польши.

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Источник: korrespondent.net