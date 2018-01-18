18 января 2018, четверг, 23:04
0°C
Завтра -1°C
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,43
18. 01. 2018

Мощный ураган обрушился на Европу. Последствия

Ураган Фредерике обрушился 18 января на Нидерланды и северо-западные регионы Германии, вызвав хаос - остановлены работы железнодорожного и воздушного транспорта, а срываемые крыши и деревья убивают людей.

В Нидерландах объявилен максимальный уровень тревоги - сильная буря с порывами ветра до 140 километров повредила здания и нарушила движение транспорта, в том числе поездов. Амстердамский аэропорт Схипхол - один из крупнейших в Европе - не принимает и не отправляет рейсы.

Железнодорожные линии сильно повреждены, поэтому после окончания шквалистого ветра движение будет восстановлено не сразу.

В результате бури, по данным МВД Нидерландов, из-за упавших деревьев три человека.

В Германии отменили занятия в школах в нескольких регионах. Мужчина погиб под упавшим деревом, еще четыре человека пострадали из-за бури.

В  федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония остановлено железнодорожное сообщение. Компания Deutsche Bahn объявила о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране.

Как минимум один человек погиб из-за бури в Бельгии, закрыт порт в Генте. В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества около 32 тысяч человек.

Фредерике движется на восток Европы и в ночь на пятницу достигнет территории Польши. 

Последствия мощного урагана в галерее Корреспонден.net:

 

 

Cмотрите фотогалерею: Мощный ураган обрушился на Европу. Последствия

 

 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Девушка, дайте мне таблетку.

- Вам какую?

- Белую.

- Послушайте, это аптека. У нас много белых таблеток.

- Одну дайте.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.