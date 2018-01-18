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18. 01. 2018

В РФ распространили листовки с приглашением на "выборы Путина"

В России распространяются листовки от имени главы Центризбиркома с приглашением "на выборы Владимира Владимировича Путина". Однако, в Центральной избирательной комиссии открестились от листовок. Об этом говорится в аккаунте ЦИК в Facebook.

По данным ЦИК, приглашения распространяются в подъездах, местах массового скопления людей и через интернет.

"ЦИК не имеет никакого отношения к этим материалам", — заявила комиссия и призвала избирателей к бдительности.

В прикрепленном к сообщению образце листовки говорится: "Приглашаем вас 18 марта 2018 года на выборы Владимира Владимировича Путина. Мы решили не допускать к участию никого из его конкурентов, чтобы вам было легче сделать выбор и подарить друзьям президента возможность и дальше грабить нашу страну".

Участие в выборах авторы листовки называют главным залогом обогащения Путина и его окружение на ближайшие шесть лет. Подписано приглашение именем Памфиловой.

Политик Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил к участию в президентских выборах, прокомментировал это заявление комиссии в твиттере. Он призвал скачивать эту листовку и распространять, чтобы "огорчить ЦИК".

 
 

Как сообщалось, выборы в России пройдут на годовщину аннексии Крыма.

Источник: korrespondent.net

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